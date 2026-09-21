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El caso que involucra a 11 funcionarios del BCH

La acusación contra 11 funcionarios y exfuncionarios del Banco Central de Honduras (BCH) abrió una nueva línea en el caso de la exfiscal Francia Sofía Medina.

  • Actualizado: 21 de septiembre de 2026 a las 15:09 -
  • Redacción La Prensa
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