Chamelecón a vista de dron
En la desembocadura conviven la gigantesca mancha del río y la belleza de las playas, que aún llenas de basura, intentan resistir a los ahogos de la inconciencia.
Redacción La Prensa
14 de octubre de 2025 a las 15:10
Redacción La Prensa
Autor marcado para seguir
