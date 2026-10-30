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Acusado de usar carne de perro en sus tacos, taquero busca recuperar su negocio

Josué Castillo fue dejado en libertad tras ser señalado de usar carne de perro en sus platillos. Ahora busca retomar su negocio, entre insultos y miedo por salir a comprar productos

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