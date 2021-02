Las propiedades y beneficios de consumir el matcha

SAN PEDRO SULA.

Cuando hablamos de bebidas antioxidantes, el té matcha es una de las más recomendables. Está considerado, de hecho, un superalimento. Y aunque por sí solo no va a hacer que tu salud mejore, en una dieta sana, variada y equilibrada, este tipo de té puede aportar muchas propiedades beneficiosas para tu cuerpo. Incluso es una buena alternativa para saciar el hambre si estás intentando perder peso.

Los beneficios del té matcha

-Estimula mente y relaja cuerpo, disminuye el estrés y fortalece nuestro sistema inmune.

-Previene infecciones y cáncer

-Ayuda a controlar la hipertensión

-Es saciante.

-Disminuye la sed.

-Baja los niveles de azúcar en sangre y previene la diabetes.

-Ayuda a controlar el colesterol.

-Es antioxidante. Ayuda a neutralizar y eliminar radicales libres.

-Ayuda a bajar de peso, es “quemagrasas”.

-Fortalece y embellece las uñas y la piel.

También tiene contraindicaciones

Aunque se trate de una bebida muy saludable, también puede tener sus riesgos porque, ya se sabe, que sea natural no significa que sea inocuo. Por ejemplo, tomar demasiado té matcha puede aumentar tu nerviosismo, producir taquicardias, dificultar la conciliación del sueño o, incluso, producir insomnio.

Todo ello es debido a su cafeína, una sustancia estimulante que tomada en exceso puede ser perjudicial. Además, conviene consultar con el médico si se sufren problemas de corazón, nos advierte la farmacéutica.



En qué se diferencia del té verde

La principal diferencia es su farma de procesamiento y la concentración de principios activos. El té matcha se obtiene al moler las horas que se convierten en un polvo verde muy característico. Además, como este polvo se suele tomar mezclado con agua, no se pierde ninguna de sus sustancias beneficiosas para la salud. En cambio, otro tipo de tés, como el té verde, se infusiona la hoja, con lo que la concentración es menor.



¿Cuántas tazas podemos tomar?

Lo ideal es consumirlo al natural, sin añadidos, aunque existe una variante en la que se ingiere con leche, el famoso Matcha Latte. Tampoco se le debe añadir azúcar para que no pierda sus propiedades, aunque sí se puede utilizar un edulcorante.



Por otro lado, lo habitual es tomar una taza de agua caliente y remover el té matcha hasta que se disuelva y adquiera una textura cremosa. Además, es así como se puede apreciar bien el aroma y sabor de esta bebida, ligeramente amarga. Se puede beber 2-3 tazas de té matcha al día, especialmente, después de la comida.



¿Cómo debemos conservarlo?

Este tipo de té es muy sensible a la humedad y a la temperatura, por lo que es muy importante almacenarlo correctamente. El lugar ideal es un lugar oscuro y fresco o en la nevera, en un envase con cierre hermético.

En los días más calurosos y húmedos, si lo guardas en la nevera, espera un poco antes de prepararlo para que adquiera la temperatura ambiente y evites que pueda absorber la humedad. La luz también es un factor que puede perjudicar la calidad del té matcha, por lo que no olvides cerrar bien el envase.



Puedes tomarlo también en postres o helados

Una vez se ha preparado el mezclado de té matcha ya sea a la manera tradicional o con batidora, podemos tomarlo directamente o añadirlo a lo que deseemos. Se puede adicionar por ejemplo a zumos, licuados, batidos.

Además, lo podemos encontrar en repostería, helados, sopas, etc. De hecho, si deseas darle un toque más exótico a tus recetas puedes echar un vistazo a las que te recomendamos en nuestra sección de cocina.