El video del carro arrastrado por una corriente fue grabado en Tailandia en agosto

San Pedro Sula, Honduras
Un video que muestra cómo un vehículo es arrastrado por la corriente de un río crecido no fue grabado durante la actual emergencia por lluvias que vive el país, al contrario de lo que afirman publicaciones compartidas miles de veces desde el 10 de octubre de 2025.
En realidad, son imágenes que muestran daños causados en Tailandia por el paso de la tormenta tropical Kajiki, a finales de agosto de este año. La secuencia también se ha vinculado a México en algunas publicaciones.
"Esto está difisil", dice literalmente el texto sobrepuesto en una publicación de TikTok, compartida más de 1,200 veces, en la que se escucha la cortina de un canal de televisión hondureño.
El gobierno de Honduras declaró, mediante el Decreto Ejecutivo PCM 29-2025, un estado de emergencia por 45 días en varios departamentos, con especial atención en el Distrito Central, tras los daños provocados por las recientes lluvias.
Al menos 11 personas han fallecido y 10,491 han sido afectadas por las intensas lluvias que azotan a Honduras, según el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).
Imagen de Tailandia
Aunque vehículos han sido arrastrados por corrientes de agua en la actual emergencia, el video compartido en redes sociales no corresponde a una escena grabada en Honduras.
Una búsqueda inversa de los fotogramas del clip en Google mostró que las imágenes provienen de la tormenta tropical Kajiki, que causó daños en Tailandia, en la provincia de Mae Hong.
Reportes de medios de comunicación indican que se trató de inundaciones y riadas repentinas tras las fuertes lluvias nocturnas.
Por lo tanto, el video del vehículo arrastrado por la corriente de un río crecido no corresponde a la actual emergencia por lluvia que padece Honduras.