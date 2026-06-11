Video del cocodrilo nadando en agua turbia no fue grabado en Puerto Cortés en junio, sino en Australia en abril

San Pedro Sula, Honduras
Circula en redes sociales un video que muestra a un cocodrilo nadando en agua turbia, junto con la afirmación de que la escena fue captada en la laguna de Alvarado, en Puerto Cortés, Cortés, supuestamente el pasado 8 de junio.
Sin embargo, la afirmación es falsa. La secuencia no fue grabada en Honduras, sino el 18 de abril pasado en el río Adelaide, en Australia.
“AVISTAN ENORME COCODRILO EN LA LAGUNA DE ALVARADO EN PUERTO CORTES
Un ciudadano reportó haber grabado este video el lunes 8 de junio, alrededor de las 11:30 de la mañana, un enorme cocodrilo en las cercanías de Crique Negro, en la Laguna de Alvarado”, dice textualmente la entrada de una publicación en Facebook, compartida decenas de veces.
En verificaciones anteriores, LA PRENSA Verifica ha desmentido contenidos similares sobre supuestos avistamientos de cocodrilos o tiburones difundidos en redes sociales.
Este tipo de videos suele circular de forma recurrente con atribuciones erróneas a distintos países de la región. Por lo general, usan imágenes antiguas o grabaciones captadas en otros contextos geográficos para generar impacto viral y desinformación.
Video de Australia
La secuencia que muestra el supuesto avistamiento de un cocodrilo no fue grabada en Puerto Cortés, Honduras, sino en el río Adelaide, en Australia.
Una búsqueda inversa de un fotograma clave del video, realizada con la extensión InVID We Verify de Google Chrome, llevó a una publicación en Instagram del 7 de junio de 2026, en la que se atribuía el supuesto avistamiento a Puerto Bélgica, una comunidad de Colombia.
La descripción de esa publicación dice textualmente: “Dragueros aseguran que vieron enorme caimán en el río Cauca, en jurisdicción del corregimiento de Puerto Bélgica, Cáceres”.
Para rastrear el origen de la secuencia, EH Verifica realizó una búsqueda en Google con las palabras clave “cocodrilo + avistamiento + río Cauca + Puerto Bélgica + Colombia”.
El rastreo condujo a una publicación en Facebook que desmintió que el clip correspondiera a Puerto Bélgica y señaló que el video pertenece al usuario Wildman Adventures, en esa misma red social.
Para corroborar la información, LA PRENSA Verifica revisó el perfil de Wildman Adventures y localizó la secuencia viral.
La publicación fue hecha el 18 de abril de 2026 y su descripción indica que el avistamiento del reptil se registró en el río Adelaide, en Australia.
Además, el mismo usuario ratificó en una publicación del 5 de junio de 2026 que la secuencia es de su autoría. LA PRENSA Verifica constató que la cuenta publica con frecuencia contenidos sobre reptiles, especialmente serpientes y cocodrilos.
Esto confirma que el supuesto avistamiento no fue grabado en Honduras, como sugieren publicaciones en redes sociales.
Por lo tanto, el video del cocodrilo supuestamente captado en la laguna de Alvarado, en Puerto Cortés, no fue grabado en Honduras, sino en Australia.