Video del cocodrilo nadando en agua turbia no fue grabado en Puerto Cortés en junio, sino en Australia en abril

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales un video que muestra a un cocodrilo nadando en agua turbia, junto con la afirmación de que la escena fue captada en la laguna de Alvarado, en Puerto Cortés, Cortés, supuestamente el pasado 8 de junio. Sin embargo, la afirmación es falsa. La secuencia no fue grabada en Honduras, sino el 18 de abril pasado en el río Adelaide, en Australia. “AVISTAN ENORME COCODRILO EN LA LAGUNA DE ALVARADO EN PUERTO CORTES

Un ciudadano reportó haber grabado este video el lunes 8 de junio, alrededor de las 11:30 de la mañana, un enorme cocodrilo en las cercanías de Crique Negro, en la Laguna de Alvarado”, dice textualmente la entrada de una publicación en Facebook, compartida decenas de veces. En verificaciones anteriores, LA PRENSA Verifica ha desmentido contenidos similares sobre supuestos avistamientos de cocodrilos o tiburones difundidos en redes sociales. Este tipo de videos suele circular de forma recurrente con atribuciones erróneas a distintos países de la región. Por lo general, usan imágenes antiguas o grabaciones captadas en otros contextos geográficos para generar impacto viral y desinformación.

Video de Australia