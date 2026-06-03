Tomás Zambrano no dijo que venezolanos y cubanos organizaron el paro de maestros y médicos

San Pedro Sula, Honduras.
En redes sociales circula una publicación en la que se atribuye a Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, una supuesta declaración en la que afirma que venezolanos y cubanos organizan los paros de maestros y médicos.
Sin embargo, la afirmación es falsa. LA PRENSA no encontró registros en medios de comunicación ni en cuentas oficiales que respalden la supuesta declaración atribuida a Zambrano.
Además, Zambrano confirmó a LA PRENSA que la información difundida en redes sociales es “totalmente falsa”.
“Venezolanos y Cubanos andan organizando paros a los maestros y medicos Tommy Zambrano”, es, literalmente, la presunta cita de Zambrano que ha sido compartida decenas de veces en Facebook desde el 2 de junio.
El pasado 1 de junio de 2026 se realizaron protestas del sector magisterial debido al retraso en el pago del reajuste salarial.
Por otra parte, el martes 2 de junio, los médicos realizaron un paro parcial de labores. Entre sus principales denuncias figuran despidos considerados arbitrarios, atrasos salariales prolongados y el incumplimiento de derechos laborales.
Aunque Zambrano ha expresado en entrevistas que simpatizantes de Libertad y Refundación (Libre) están infiltrados en las acciones de protesta y que buscan boicotear al gobierno, no afirmó que venezolanos y cubanos sean los organizadores.
Cita falsa
Una búsqueda en Google con las palabras clave “Tomás Zambrano + cubanos + venezolanos + paro de maestros y médicos” no arrojó resultados en medios de comunicación que respalden la frase atribuida al diputado y presidente del Congreso Nacional en la publicación desinformativa.
LA PRENSA también realizó búsquedas textuales de la supuesta declaración en otros motores de búsqueda y redes sociales —Facebook, Instagram y X—, sin encontrar registros más allá de la publicación viral.
Además, LA PRENSA se comunicó con Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, quien confirmó que la afirmación que se le atribuye es totalmente falsa.
En conclusión, es falso que Tomás Zambrano haya dicho que “venezolanos y cubanos andan organizando paros a los maestros y médicos”.