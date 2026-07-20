Es falso el sondeo atribuido a CB Global que da a Asfura un 90% de aprobación

San Pedro Sula, Honduras
En redes sociales circula una publicación que atribuye a la encuestadora CB Global Data un supuesto sondeo según el cual Nasry Asfura, presidente de Honduras, tiene un 90% de aprobación ciudadana.
El contenido es falso. LA PRENSA revisó los resultados divulgados por la encuestadora y comprobó que ninguno guarda relación con el supuesto porcentaje de aprobación mostrado en la pieza gráfica.
Además, la imagen utilizada como supuesta prueba fue tomada de una publicación auténtica de UNE TV, pero fue alterada para añadir la frase: "SONDEO DE CB GLOBAL DATA REFLEJA MAYOR APROBACIÓN Y RESPALDO A NASRY ASFURA.", la cual no aparece en el arte original.
“El presidente más amado, querido y respetado por el 90% del pueblo hondureño.El mejor presidente de toda la historia.!! SONDEO DE CB GLOBAL DATA REFLEJA MAYOR APROBACIÓN Y RESPALDO A NASRY”, dice textualmente la descripción de una publicación de Facebook que ha sido compartida decenas de veces desde el 18 de julio.
En julio de 2026, la encuestadora CB Global Data presentó un informe sobre la aprobación ciudadana de los presidentes de Latinoamérica. En ese estudio, Nasry Asfura se ubicó en el octavo puesto, con un 45.3 % de aprobación y un 50.3 % de desaprobación.
Ninguno de esos resultados demuestra que Asfura cuente con un 90 % de respaldo ciudadano.
Resultados falsos
Una búsqueda en Google con las palabras clave “sondeo de CB Global Data + Nasry Asfura” no arrojó resultados que respalden la afirmación de que Asfura tiene un 90 % de aprobación ciudadana.
Sin embargo, la búsqueda permitió localizar una publicación de UNE TV que contiene la misma imagen utilizada en la versión que circula en redes sociales, pero con la frase: “SONDEO DE CB GLOBAL DATA REFLEJA MAYOR RECHAZO QUE RESPALDO A NASRY ASFURA”.
Este hallazgo confirma que la pieza gráfica original fue manipulada para sustituir ese texto por la frase: “SONDEO DE CB GLOBAL DATA REFLEJA MAYOR APROBACIÓN Y RESPALDO A NASRY ASFURA”.
Además, LA PRENSA revisó el sitio web de la encuestadora CB Global Data y encontró el informe sobre la aprobación ciudadana de los presidentes de Latinoamérica correspondiente a julio de 2026.
Ninguno de los resultados presentados en el estudio respalda la versión difundida en la pieza gráfica viral.
Por lo tanto, es falso que CB Global Data haya publicado un informe en el que Nasry Asfura figure con un 90% de aprobación ciudadana.