Es falso que el Gobierno decretará feriado por el regreso de JOH

San Pedro Sula, Honduras

En redes sociales circulan publicaciones que atribuyen al presidente Nasry Asfura una supuesta declaración en la que anuncia que el Gobierno de Honduras decretará feriado nacional el 26 de julio, fecha en la que, según esas publicaciones, está previsto el regreso del expresidente Juan Orlando Hernández al país. Sin embargo, la afirmación es falsa. No existe ningún anuncio oficial del presidente Nasry Asfura ni del Gobierno de Honduras sobre la declaración de un feriado nacional para esa fecha. Asimismo, el secretario de Comunicaciones de la Presidencia desmintió que esa medida esté siendo considerada. Hasta el momento, tampoco se ha publicado en La Gaceta, ni en los canales oficiales del Gobierno o de Casa Presidencial, ningún decreto o disposición relacionada con un feriado el 26 de julio. "Estamos por decretar feriado nacional la fecha de regreso del héroe de Honduras, el expresidente Juan Orlando Hernández", dice textualmente la descripción de una entrada en Facebook que ha sido compartida decenas de veces desde el 19 de julio.

El expresidente Juan Orlando Hernández confirmó a través de sus redes sociales que regresará a Honduras el domingo 26 de julio de 2026, a las 9:00 de la mañana. Hernández anunció su retorno luego de recuperar su libertad a finales de 2025, tras recibir un indulto total otorgado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El exmandatario cumplía una condena de 45 años de prisión, impuesta en junio de 2024 por un tribunal de Nueva York por delitos relacionados con el narcotráfico y el uso de armas. Posteriormente, un juez hondureño suspendió de manera provisional la orden de captura y la notificación roja internacional emitidas en su contra, con el propósito de que pudiera presentarse voluntariamente ante la justicia hondureña. Su equipo legal informó que el expresidente comparecerá a la audiencia de declaración de imputado, programada para el 3 de agosto de 2026.

No hay tal feriado