Sary Molina, un viaje de pasión y arte desde Honduras a Los Ángeles

“Desde muy niña, casi 8 años elaboraba pulseritas, con piedras conocidas como lágrimas de San Pedro. Siempre me gustó andar con pulseras y collares, creo que de ahí nace mi amor por la joyería. Definitivamente se remonta a mi infancia,” recuerda Sary con una sonrisa nostálgica.

La joyería, más que una simple actividad, se convirtió en su refugio emocional y mental, inspirado por la creación y la historia detrás de cada pieza.

La vida en Siguatepeque, Honduras, también jugó un papel crucial en su desarrollo.

“Cuando vivía en Siguatepeque, Honduras tenía una vecina llamada Anita. Ella tenía su negocio de joyería y me animaba a aprender. Mi abuela, cada vez que yo me colgaba aretes, pulseras y todo lo que podía, me decía: ‘Ay mírela, si hoy ella anda toda arreglada’. Yo decía que cuando uno se pone joyas, la gente lo ve bonito. Entonces, voy a crear una marca de joyería para mujeres que, al igual que yo, en algún momento no nos hemos sentido admiradas, para que ellas al lucir mis piezas se sientan y se vean más hermosas, que saquen su mejor versión”, contó.

La creación de cada pieza es un proceso meticuloso que empieza con la selección de materiales y colores, seguido por el diseño y la estructura.

“El proceso de creación de mis piezas comienza con la selección de materiales, los colores, el nombre de cada colección. Después dibujamos los diseños para determinar la estructura de la pieza,” explica Sary.