Netflix confirma la tercera temporada de Élite

Redacción.

Todavía no se ha estrenado la segunda temporada de la serie de adolescentes ricos de Netflix, Élite, y la plataforma ya ha confirmado que habrá una tercera entrega.

De momento no se ha confirmado la fecha, pero es de esperar que sea para el próximo 2020.

Esperada para estrenarse el próximo 6 de septiembre, la historia de los adolescentes ricos ya promete ser uno de los éxitos de la temporada para las series de producción española.

Según sus creadores, el éxito de la serie se debe a que tratan temas contemporáneos como las redes sociales y el choque entre culturas entre clases sociales.

Si en la primera temporada fue la muerte de Marina (María Pedraza) el hilo conductor de la trama, en esta segunda la desaparición de otro de los personajes principales será la que guíe los secretos de los alumnos del exclusivo colegio de Las Encinas, interpretados por Miguel Bernardeau, Danna Paola, Aron Piper, Esther Expósito, Álvaro Rico, Omar Ayuso, Mina El Hammani e Izan Escamilla.

La estructura de los saltos temporales se mantiene, “ya que es marca de la casa, ese misterio es la franquicia de la serie”, asegura uno de sus creadores, Darío Madrona, que confirma que repetirán la fórmula también en la tercera temporada: “Si hubiera diez temporadas de Élite, las diez serían así”.

Madrona promete profundizar en los personajes que en la primera tanda solo aparecían dibujados, como el de Lu (Danna Paola), que en esta segunda entrega tendrá “un desarrollo más profundo”, sobre todo gracias a la llegada de su hermano Valerio, interpretado por el actor chileno Jorge López, que se une al reparto como nuevo alumno junto con Claudia Salas y Georgina Amarós, también nuevas incorporaciones.

Más terror en La maldición de Hill House

La maldición de Hill House está dando los últimos retoques a su segunda temporada.

El equipo no estaba muy convencido de seguir con la historia, pero dado el contundente éxito que tuvo los guionistas se vieron obligados a responder las peticiones del público y se pusieron manos a la obra para desarrollar The Haunting of Bly Manor. Esta nueva tanda de episodios funciona como segunda parte, pero no se trata de una continuación de la anterior, ya que explorarán un nuevo episodio que poco tiene que ver con la familia Crain; sin embargo, se verá más de una cara conocida.

Según recoge DigitalSpy, Henry Thomas volverá a participar en esta parte. Thomas daba vida Hugh Crain, el padre de la familia, en su versión joven. De este modo, Thomas se une a Victoria Pedretti, que interpretaba a Nell Crain o, lo que es lo mismo, la señora del cuello torcido, y Oliver Jackson-Cohen, que daba vida a Luke Crain.

En esta ocasión, la historia se ambienta en una antigua mansión donde dos huérfanos tienen que enfrentarse a varios fantasmas, entre los que se encuentran su antigua institutriz -a la que da vida Pedretti- y un criado que murieron en extrañas circunstancias. Todavía no se sabe a quién dará vida Thomas, pero quizá se trate del antiguo sirviente de la vivienda.