San Pedro Sula será sede de la mayor exposición comercial de China en Honduras

El representante de CCPIT México destacó que la exposición se caracteriza por una magnitud sin precedentes y la alta calidad de los expositores. “Con una superficie estimada de 2,486 metros cuadrados, se trata de la mayor exposición celebrada por China en Honduras desde el establecimiento de relaciones diplomáticas bilaterales”, señaló.

La exposición contará con la participación de 39 empresas chinas líderes con sus últimas tecnologías y productos del mercado. Shi Xiaochu indicó que la exposición tendrá una diversidad de categorías de productos que satisfacen la demanda del mercado, como ser:

Energía fotovoltaica: Longi Solar Technology Co., Ltd., Chint Electric y JA Solar Technology Co., Ltd.

Seguridad y la comunicación: Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. y Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd.

Electrodomésticos: TCL y Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai.

Medios de transporte innovadores de corto recorrido: Ninebot (Hainan) Tech Co., Ltd.

Infraestructura: China Harbour Engineering Company, Ltd.

Innovación cultural: Beijing City of Design Development Co., Ltd.

Informó que, considerando las peculiaridades del mercado hondureño, se invitará a los proveedores de vanguardia de China en el ámbito de soluciones de generación eléctrica con nuevas energías, con el objetivo de construir una plataforma para la cooperación entre ambos países en el campo de las nuevas energías como: JA Solar Technology Co., Ltd. y Longi Solar Technology Co., Ltd.

También, resaltó las magníficas actividades y el alto nivel de los participantes de la exposición. En la tarde del 21 de noviembre, el CCPIT realizará la ceremonia de inauguración de la Exposición Comercial de la República Popular China y el Foro de Comercio e Inversión China- Honduras, así como una recepción, en Expocentro, San Pedro Sula.

El foro reunirá a líderes políticos y empresariales para dialogar sobre oportunidades de inversión, desarrollo económico y cooperación estratégica. Además, en la zona de exposición al aire libre, se exhibirán maquinaria agrícola, camiones y automóviles adaptados al mercado local.

En las actividades estarán presentes altas figuras de los círculos políticos y empresariales de China y Honduras, así como representantes de las empresas participantes, para abordar en profundidad las perspectivas de desarrollo económico y comercial, y las políticas y el entorno de inversión de ambos países, con miras a establecer una plataforma de amplios intercambios y cooperación entre empresas de los dos países.

En el foro, los compradores chinos darán a conocer sus demandas de compra y los proveedores chinos que satisfacen la demanda del mercado local presentarán sus productos. “Damos la bienvenida a las empresas hondureñas a participar en el foro para aprovechar al máximo las oportunidades de negocio a través de esta plataforma”, expresó Shi Xiaochu.