WhatsApp dejará de funcionar para siempre en este iPhone

Esta nueva actualización deja a los dispositivos más antiguos de la compañía de Cupertino, California, sin la opción de poder seguir usando la aplicación , ya que no cumplirán con las normas de seguridad.

Los usuarios de Apple están alarmados, luego de que WhatsApp diera a conocer el listado del modelo de iPhone en el cual ya no funcionará la aplicación de mensajería líder en el mundo, a partir de este 1 de marzo .

¿Cuáles son los modelos en los que ya no funcionará WhatsApp?

Los smartphones iPhone 6S y iPhone 6 Plus se unen a la lista de los móviles de Apple en los que ya no funcionará WhatsApp. Sin embargo, no serán los únicos. A todo ello se suman otras marcas de telefonía de la talla de LG, Samsung, Huawei, Sony o ZTE. Así lo explican desde la página oficial de WhatsApp.

En el Digital 2023, Mark Zuckerberg dijo que WhatsApp contaba con unos 2.000 millones de usuarios activos en el mundo.