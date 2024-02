Reglas prompts para obtener los mejores resultados en ChatGPT

1. Asigna roles a los chatbots

Es necesario decirle al modelo del gran lenguaje qué tipo de persona es y cuál será su trabajo.Si dice “actúa como un escritor”, obtendrá una respuesta diferente a “actúa como el anfitrión de una fiesta” o “actúa como un programador”.

2. Proporciona mucho contexto.

Si una persona le pide a ChatGPT que convierta documentos internos en un comunicado, por ejemplo, ChatGPT no sabe qué hacer con esta información.

Los resultados serán confusos y aleatorios. En este caso, es necesario indicar la extensión del comunicado y dar algunas reglas para su construcción.

El personal de OpenAI se asegura de que un proyecto en ejecución no sea muy diferente de la comunicación humana, lo más importante es que la IA no le quite el trabajo.

Por ejemplo, si desea que la IA lea un artículo y resuma los lugares mencionados con más frecuencia en los Estados Unidos, simplemente diga:

“Lee este artículo y dime los tres lugares de EEUU que más se mencionan”.

En lugar de eso, podrías decirle: “Vuelve a leer este artículo, fíjate en todos los lugares que se mencionan, repasa todos esos lugares y encuentra los que están en Estados Unidos. De esa lista de lugares en Estados Unidos, averigua cuáles son los que más se mencionan”.

3. Divida los pasos en varias sugerencias.

A menudo, las tareas son bastante complejas, por lo que es necesario darle al chatbot instrucciones que deben completarse en varios pasos.

Usando el ejemplo anterior, podría decirle: “Lee todo esto y dame una lista de los lugares que se mencionan junto con el número de veces que se mencionan”.

El siguiente prompt podría ser: “Muéstrame los que sean de Estados Unidos”.

Y el siguiente podría ser: “Organízalos por número y elige los tres primeros”, o lo que quieras que haga.

Cuánto más específica sea la orden, mejores resultados se obtendrán.

