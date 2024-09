Apple discontinúa el iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Pro Max

El hecho de que los dispositivos estén descontinuados no significa que dejarán de funcionar normalmente; seguirán operando con todas sus funciones habituales, aunque el soporte técnico y las actualizaciones de hardware podrían volverse más limitados con el tiempo.

Si bien esto no es necesariamente una sorpresa, considerando que Apple descontinúa sus modelos Pro de iPhone todos los años, sí limita a los nuevos compradores que desean utilizar Apple Intelligence, el conjunto de herramientas de inteligencia artificial de Apple.

Hasta esta semana, los únicos iPhones capaces de incorporar las próximas funciones de Apple Intelligence, como la corrección de pruebas, Genmoji y la revisión de Siri, eran el iPhone 15 Pro y Pro Max, pero ahora ya no puedes comprarlos en Apple.

En cambio, la línea de iPhones de Apple ahora incluye el iPhone SE, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 16, iPhone 16 Plus , iPhone 16 Pro y iPhone 16 Pro Max . De estos, solo la línea 16 puede usar la nueva tecnología de inteligencia artificial.