Samsung presenta la edición especial Music Frame WICKED

Samsung Electronics Co., Ltd. anunció recientemente el lanzamiento del Music Frame WICKED Edition, un altavoz inalámbrico personalizable diseñado para integrarse perfectamente en cualquier entorno y mejorar la experiencia de entretenimiento en el hogar.

Esta nueva edición, creada en colaboración con la espectacular adaptación cinematográfica de Universal Pictures del icónico musical de Broadway (en cines a partir del 22 de noviembre), ofrece una combinación única de arte y tecnología para brindar a los consumidores una experiencia de audio personalizada e inmersiva.

“Creamos el Music Frame para ofrecer a los usuarios una forma de disfrutar de música de gran calidad mientras demuestran un estilo que les permite realmente personalizar la tecnología”, dijo Cheolgi Kim, Vicepresidente Ejecutivo de los Negocios de Visual Display en Samsung Electronics.

“El Music Frame WICKED Edition es una manera única de celebrar un estreno cinematográfico histórico, combinando un sonido impresionante con una historia fascinante”.

Dirigida por el aclamado cineasta Jon M. Chu (“Crazy Rich Asians”, “En el Barrio”), Wicked es la historia no contada de las brujas de Oz, protagonizada por la actriz e intérprete Cynthia Erivo, ganadora del Emmy, Grammy y Tony (“Harriet”, “The Color Purple” en Broadway), como Elphaba, una joven incomprendida por su inusual piel verde, que aún no ha descubierto su verdadero poder, y la cantante y actriz Ariana Grande, estrella mundial y ganadora de múltiples discos de platino y un Grammy, como Glinda, una joven popular moldeada por el privilegio y la ambición, que aún no ha descubierto su verdadero corazón.