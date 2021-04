Premios y certificaciones avalan calidad de los dispositivos Samsung Electronics

Seúl, Corea del Sur.

En el marco de su feria anual de prestigio mundial y de fuerte influencia (conocida como CES por sus siglas en inglés), la Consumer Technology Association ha concedido premios a productos presentados por Samsung, en competencia con otros fabricantes participantes.

En enero de este año, la marca surcoreana obtuvo 44 galardones por sus diseños e ingeniería en las categorías dispositivos móviles, streaming, juegos, accesibilidad y sustentabilidad, entre otros. Los premios Best of Innovation lo ganaron el Galaxy Note20|Note20 Ultra 5G y el Galaxy Buds+ BTS Edition, mientras los Galaxy Buds Live recibieron el de Diseño Ecológico y Sustentabilidad.

Los refrigeradores Family Hub obtuvieron por sexto año consecutivo los premios Innovation, mientras que la aspiradora JetBot 90 AI+ y las lavadoras y secadoras Smart Dial Front Load los recibieron en esta edición.

Galaxy Z Flip 5G, Galaxy A51 5G, Samsung TV Plus, Samsung Wireless DeX y Samsung The Premiere fueron galardonados con menciones de honor.

A favor de la salud de los usuarios

Todos los monitores de Samsung cuentan con la certificación de Eye Care de pantalla de la Swedish Confederation Of Professional Employees (TCO) para productos sostenibles de próxima generación.

Además, poseen la certificación Intelligent Eye Care de la organización TÜV Rheinland, la primera marca en recibir este reconocimiento en su sector productivo.

Las pantallas de estos dispositivos están diseñados para reducir la fatiga visual, incluso después de un uso prolongado. En estos monitores también puede activarse el modo de protección ocular especial para reducir las emisiones de luz azul que pueden causar fatiga visual, y Flicker Free, que protege los ojos del usuario de cualquier parpadeo en la pantalla.

Recientemente, la tecnología QLED de Samsung recibió de los Underwriters Laboratories, la verificación “sin riesgo de LED fotobiológico”.

De esta manera se convirtió en el primer fabricante en la industria del sector en aprobar verificaciones de varios tipos de luces emitidas por sus TV QLED y que no representan riesgo de LED fotobiológico, según las clasificaciones de las normas IEC (Comisión Electrotécnica Internacional) para la seguridad y los ojos fotobiológicos.

Un estudio publicado por Clinical and Experimental Otorhinolaryngology, revista científica dedicada a la investigación del oído, la nariz y la garganta, indicó que la función de Sonido Ambiental (Ambient Sound) de Galaxy Buds Pro es eficiente para asistir a personas con pérdida auditiva leve a moderada a escuchar mejor los sonidos de su entorno.

La investigación se llevó a cabo en asociación con el Centro Médico de Samsung, hospital líder de Asia.

En cuanto al purificador de aire de Samsung fue certificado como apto usuarios que padecen asma o alergias por la Asthma and Allergy Foundation of America y AHAM Verifide. Además, este dispositivo filtros HEPA avalados por la Universidad Estatal de Carolina del Norte (EE UU).

En abril de 2020,el Ministerio de Seguridad Alimentaria y Farmacéutica de Corea del Suraprobóla aplicación Samsung Health Monitor como software como Dispositivo Médico, y desde entonces puede usarse como recurso para controlar la presión arterial con aval oficial, en combinación con el Galaxy Watch Active21.

En septiembre de 2020, el robot de asistencia para el cuidado personal GEMS Hip de Samsung (Gait Enhancing and Motivating System, por su abreviatura en inglés) recibió la certificación ISO 13482 en Corea de Sur al cumplir con los requisitos de seguridad en este tipo de dispositivos.

Gestión y equipos que favorecen la protección ambiental

Producto de sus esfuerzos continuos por favorecer y aplicar métodos ecoamigables con el planeta, en 2020 Samsung aumentó 14 vecesel uso total de energía renovable en comparación con el 2017.

En reconocimiento a este importante logro, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos otorgó a Samsung Electronics América, Inc., a Samsung Austin Semiconductor, LLC y a Samsung Semiconductor, Inc., el premio “Green Power Leadership Award for Excellence de 2019”.

Los monitores de la marca surcoreana exhiben la certificación de etiqueta ecológica de Electronic Product Environmental Assessment Tool (EPEAT) para productos electrónicos y la de Energy Star para los que ahorran energía.

El teléfono inteligente Galaxy S21 posee un certificado "Reducción de CO2" (emisiones de carbono) de Carbon Trust3, tanto por su fabricación como por los materiales usados.

Este organismo sin fines de lucro, acreditado por el gobierno británico en 2001, otorga su certificación tras evaluar las emisiones de carbono generadas durante la producción de insumos y dispositivos.

Los seis modelos de refrigeradores Samsung vendidos en los Estados Unidos fueron galardonados con el premio de Tecnología Emergente 2020 (Emerging Technology Award) de Energy Star de la Agencia de Protección Ambiental de la nación norteamericana.

Gracias a que 20% de los insumos para elaborarlos provienen del reciclaje, los cargadores de la línea Galaxy de Samsung tienen una calificación de eficiencia energética de más del 80%, que cumple con el estándar de la Unión Europea para la certificación Nivel VI ErP y reduce consumo de energía en espera de 20 mW.

Por el rendimiento para juegos

Los cuatro modelos de la línea de televisores Neo QLED 2021 de Samsung recibieron la certificación de rendimiento para juegos en TV, de la Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE), un prestigioso instituto de certificación de ingeniería eléctrica en Alemania.

La distinción es por presentar un “bajo retardo” y “HDR con brillo superior a 1.000 nits”. Son los primeros televisores que reciben este tipo de aval.

Un televisor con inferior retardo le da los jugadores una mejor experiencia de juego ya que los tiempos de reacción se acortan, lo que permite anticiparse.

En cuanto al brillo de la pantalla, los jugadores suelen considerar muy ventajosa la tecnología HDR.