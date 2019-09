Android 10: Esta es la lista de celulares que se actualizarán primero

Redacción.



El modo oscuro, control por gestos, accesibildad y protección a la privacidad en sus datos, así Google trata de conquistar el mercado de los celulares con la nueva versión de sistema operativo Android 10, que ya está disponible desde ayer martes.



La implementación se hará de manera paulatina, en un proceso que puede tomar incluso meses para actualizarse, dependiento del fabricante del teléfono. Los primeros en actualizarse serán, lógicamente los Pixel, de la propia Google y luego le tocará el turno al resto de los fabricantes que usan Android en forma escalonada: Primero los de alta gama, luego los de gama media y finalmente los de gama baja..

Una de las ventajas que tiene esta versión del sistema operativo es que optimiza la batería del celular, una función muy esperada por los usuarios.

Lista de los teléfonos para actualización



Google Pixel

Google Pixel XL

Google Pixel 2

Google Pixel 2 XL

Google Pixel 3

Google Pixel 3 XL

Google Pixel 3a

Google Pixel 3a XL



Nokia 9 PureView (a mediados del cuatro trimestre de 2019)

Nokia 8.1 (a mediados del cuatro trimestre de 2019)

Nokia 7.1 (a mediados del cuatro trimestre de 2019)

Nokia 6.1 (a finales de 2019)

Nokia 6.1 Plus (a finales de 2019)

Nokia 7 Plus (a finales de 2019)

Nokia 2.2 (a principios de 2020)

Nokia 3.1 Plus (a principios de 2020)

Nokia 3.1 (a principios de 2020)

Nokia 4.2 (a principios de 2020)

Nokia 1 Plus (a finales del primer trimestre de 2020)

Nokia 5.1 Plus (a finales del primer trimestre de 2020)

Nokia 8 Sirocco (a finales del primer trimestre de 2020)

Nokia 2.1 (a mediados del segundo trimestre de 2020)

Nokia 3.1 (a mediados del segundo trimestre de 2020)

Nokia 5.1 (a mediados del segundo trimestre de 2020)

Nokia 1 (a mediados del segundo trimestre de 2020)

Samsung Galaxy Note 10 Plus

Samsung Galaxy Note 10

Samsung Galaxy Fold

Samsung Galaxy S10 Plus

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S10e

Samsung Galaxy Note 9

Samsung Galaxy S9 Plus

Samsung Galaxy S9



Huawei P30 Pro

Huawei P30

Huawei P30 lite

Huawei Mate 20 X (5G)

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20

Huawei P Smart Z

Huawei P Smart+ 2019

Huawei P Smart 2019

Huawei P20 Pro

Huawei P20

Huawei Mate 10 Pro

Huawei PORSCHE Design Mate 10

Huawei PORSCHE DESIGN Mate 20 RS

Huawei Mate 20 X

Huawei Mate 10

Huawei Mate 20 Lite



LG G8 ThinQ

LG V50 ThinQ

LG G7 One