Android 10 ya está oficialmente aquí

La espera terminó y desde este martes, Google comenzó a liberar al público Android 10, la nueva versión de su sistema operativo móvil.

Los primeros modelos en recibirlo serán, por supuesto, los modelos Pixel de la propia Google, posiblemente en las próximas semanas, mientras que el resto de los usuarios tendrán que esperar un período más largo, que puede tardar semanas o meses, dependiendo del fabricante de su teléfono.

A continuación, repasamos las características más novedosas de esta nueva versión

Los usuarios llevan años esperando a que Android incorpore el modo oscuro en todo el sistema operativo y no solo en ciertas instancias.

Su incorporación finalmente en Android 10 tiene entusiasmados a los usuarios pues ofrece dos grandes ventajas. Por un lado permite utilizarlo en ambientes con poca iluminación (lo que le da un respiro a nuestros ojos) y por otro lado permite ahorrar batería al mantener en a oscuras la interfaz de los fondos de todas las aplicaciones.

Un mejorado sistema de gestos promete revolucionar la forma en la que nos movemos por Android. Los nuevos gestos buscan ser intuitivos, fáciles de usar y darán opción a los usuarios de deshacerse de la tradicional barra de navegación con botones.

Android 10 está comprometido con un mejor uso de los recursos de sistema. En esta versión, las aplicaciones que no hayan recibido explícitamente sus permisos, no podrán abrirse automáticamente en segundo plano y no se activarán sino hasta que el usuario lo haga.

