Alerta: Si recibe este correo, ¡no lo abra!

Redacción.

Una nueva amenaza de phishing alerta a internet: un correo de Netflix llega a la bandeja de entrada de miles de usuarios y pide la introducción de datos personales para supuestamente actualizar la base de datos en la plataforma.

Pero, ¡cuidado! El correo es completamente falso. Se trata de una cadena de correos emitidos por piratas informáticos que buscan robar la información de sus tarjetas de crédito para luego extraerle todo su dinero.

Y este correo puede llegarle, inlcuso si usted no tiene ninguna cuenta de Netflix.

El correo que se está divulgado luce así:

En caso de que usted reciba este correo sospechoso, le dejamos una lista de las señales de alerta que debe tener en cuenta para confirmar el intento de estafa:

* Revise el dominio del remitente: el correo no viene de un dominio válido u oficial. En este caso, no proviene de netflix.com

* Netflix jamás te pedirá información personal a través de un correo electrónico, esto incluye pero no se limita a: número de tarjeta de crédito/débito, clave o PIN de tu cuenta, número de seguro social, número de alguna identificación personal, tu contraseña de Netflix

*Antes de dar click a cualquier enlace, posiciona el cursor sobre éste y revisa el texto y la dirección a la que te envía SIN DAR CLICK. Si no es a https://www.netflix.com es falso.

*Si un correo te pide información personal, sospecha de inmediato y busca información en el sitio oficial de la compañía.

*Cualquier falta de ortografía es una señal de que podría ser una estafa.

*Si el saludo es "Dear" o "querido/a" el correo es falso. Una compañía difícilmente se referirá así a un cliente y, por lo regular, usa su nombre pues lo tiene en su base de datos. No obstante, si recibes un correo con tu nombre, no creas que es real. Siempre sospecha.

*De preferencia, no des click a un enlace que recibas por correo si no lo has solicitado antes (por ejemplo, cuando olvidas tu contraseña). Siempre acude mejor al sitio oficial y seguro.

*Si crees que recibiste un correo fraudulento, repórtalo al correo phishing@netflix.com.

*Si crees que fuiste víctima o entregaste información, cambia tus contraseñas, informa a tu banco para recibir detalles sobre cualquier movimiento extraño y vigila tus cuentas.