Violador en serie acechaba a sus víctimas en paradas de buses

El acusado fue absuelto en tres procesos penales, dos de ellos no llegaron las víctimas a declarar y el otro que no hubo pruebas en su contra.

El Ministerio Público presentó contra Escobar Cruz 16 requerimientos fiscales, 13 a través de la Fiscalía de la Mujer y tres por fiscales de la Niñez.

De acuerdo al expediente judicial, en tres causas fue absuelto, en dos de ellas debido a que no se presentaron las víctimas a declarar en el juicio. Mientras que en el tercero no fue declarado culpable debido a la duda razonable de parte de los jueces, es decir que no había evidencias suficientes que lo señalaban como autor del delito que se le imputaba.