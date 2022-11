Padre de taxista asesinado: “La verdad no sé por qué mataron a mi hijo”

Media hora después le avisaron que habían ultimado a su hijo, y “la verdad no sé por qué mataron a mi hijo, porque nosotros somos gente trabajadora y no le debemos nada a nadie. Yo le he inculcado a mis hijos que andemos bien y que no andemos buscando problemas con nadie”.

“Me imagino que agarró una carrera en el camino y por eso se vino para este sector, ya que el corredor de nosotros no es este, sino que en las colonias Las Vegas, Ideal y Modelo”.

Castillo dijo que su hijo no había recibido ninguna amenaza y “por eso me extraña lo que ha pasado. Yo siempre he tenido taxis y he tenido mi par de carritos para que mis hijos trabajen y le lleven la comida a sus hijos”.