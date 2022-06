“Ya me reportaste”, le dijo guardia a cliente y le disparó

A eso de la 1:00 de la tarde de ayer, Roger Daniel Flores Mena salía de un café en donde había comprado una limonada acompañado de un amigo y compañero de trabajo.

Minutos antes tuvo un cruce de palabras con un guardia de seguridad por el estacionamiento. Según testigo, el guardia le esperaba para recriminarle porque supuestamente “lo había reportado”, sacó su pistola y disparó contra el comerciante de 37 años residente en Copán Ruinas.

Flores Mena corrió adentro del negocio Welchez Café, ubicado en la residencial El Pedregal, atrás de la Unah-vs. Se refugió en el baño donde quedó muerto.

La persona que acompañaba a Flores Mena relató a LA PRENSA que el guardia se molestó porque estacionó su carro, una miniván azul con placas de Guatemala P526JJY, al parecer, en un espacio que no podía.

“El guardia le dijo que no se estacionara ahí, Roger solo le dijo ‘por qué’ y el guardia se quedó callado. Entramos y lo que dijo mi compañero fue ‘qué mal comportamiento el de los guardias’. Estaba todo el espacio, no era estacionamiento para personas especiales”, relató.Ambos ingresaron al local y compraron unas limonadas y al salir del local sucedió el hecho.

“Yo vengo adelante y mi compañero viene atrás con el teléfono, no hubo ninguna discusión, el guardia se le acercó y le dijo ‘ya me pusiste en mal, ya me reportaste’ y él respondió ‘no tengo por qué hacerlo’, pero se sacó la pistola y le pegó dos tiros. Pero yo pensé que los había hecho al aire por asustarlo, cuando veo que mi amigo cae, el guardia me que da viendo y tuve que correr”, contó nervioso.

Para salvar su vida, el joven corrió varios metros, pero al acordarse que su amigo estaba herido regresó al negocio para auxiliarlo.

“No me quedaba de otra que correr, porque andábamos juntos y cuando vengo de regreso me encontré al guardia que iba con la mochila y la pistola. Cuando regresé para ayudarlo, él estaba en el baño muerto. Iba sangrando porque lo hirieron afuera y me imagino que buscó refugiarse y entró al baño”, narró.

Flores Mena era propietario de Servitrans Roger, una empresa de transporte de personas en Copán Ruinas y además era vendedor de café para diferentes negocios de San Pedro Sula.

Según contaron andaba realizando unas compras en la ciudad.