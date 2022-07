“Es falso que lo bolseé. Le di primeros auxilios, tenía pulso”: joven que intentó salvar a hijo de Porfirio Lobo

Momentos después de la masacre de cuatro jóvenes en el bulevar Morazán de Tegucigalpa, un joven acudió a la escena del crimen para atender a las víctimas.

Al día siguiente del crimen se hizo viral un video en las redes sociales en las que aparece el joven cerca de los cuerpos, y al parecer está apropiándose de las pertenecías. Esto causó incomodidad en algunos internautas.

No obstante, este sábado, el joven de ese video dio una entrevista al programa Hoy Mismo en el que detalló lo sucedido. No se reveló su nombre por cuestiones de seguridad.

“ Yo soy el muchacho que sale en el video, que lastimosamente dice toda la nación que yo lo bolseé ( refiriéndose al cuerpo de Said Lobo). Es totalmente falso. Gente, por favor, no inventen cosas que no. Yo soy conocedor de primeros auxilios (...) yo le brindé primeros auxilios porque tenía pulso”.

También agregó: “ Le quité las prendas y todo para brindarle mejor atención prehospitalaria, pero lastimosamente, él con las misma sangre se ahogó. Nosotros lo sacamos para que una “paila” o algo lo llevara al hospital porque había prioridades (...) Lo que lastima es que digan que uno estaba bolseando, y sólo le estaba dando primeros auxilios porque todavía tenía pulso”.

Asimismo recalcó que la persona que quería salvar era Said Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa. Dijo: “ Porque a mí me llamaron. Yo laboro acá en el edificio y me dijeron que llamara a tal y a tal. Yo fui con el botiquín, como pueden ver en el video, salgo con guantes y todo, porque es mi bioseguridad y todo. Di primeros auxilios. Le puse torniquete porque tenía hemorragia, pero lastimosamente no se pudo. Todo eso duró, fue cuestión de segundos (...) Había posibilidades, pero con la misma sangre yo vi que se ahogó, lastimosamente no se pudo hacer nada. Yo le quise ayudar, pero no se pudo”.

Añadió que no sólo él intentó ayudar, que también lo hicieron otras personas, y que en el video pueden verse. Respecto a las pertenencias que le quitaron a Said Lobo mencionó que supuestamente ya hay una imagen de quien le tomó las cosas, que en todo caso fue una mujer. Hay testigos y videos, que estos últimos los tiene el edificio. Asimismo sostuvo que en las grabaciones puede apreciarse el recorrido que él hizo para intentar ayudar a las víctimas.