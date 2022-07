Policías de escala básica piden al gobierno cumplir promesa de aumento salarial

Policías, miembros de la escala básica, manifestaron este viernes su malestar por las promesas incumplidas de este nuevo gobierno que preside la presidenta Xiomara Castro.

“Estamos sumamente indignados”, dice el comunicado publicado hoy por los agentes de la Policía Nacional.

“Nos pronunciamos enérgicamente referente a un aumento salarial de 2000 lempiras y 500 lempiras de bono de comida, desde el mes de junio del año 2022”, indicaron.

En el mismo dicen que la promesa incumplida la toman como “una falta de respeto” ya que se tomaron la atribución de andar en cada cede policial realizando esa promesa por parte de nuestro superiores, “si sabían que no tenían el presupuesto no hubieran prometido nada”.

En la nota de los policías de la escala básica recuerdan al ministro de Seguridad, Ramón Sabillón, que cuando llegó a Comayagua desde Estados Unidos, “expresó que nos apoyaría a los miembros de la escala básica porque estábamos olvidados, palabras que se las llevó el viento porque aun seguimos en el olvidado”.

“Nosotros los miembros de la escalaba básica somos unos esclavos dentro de la Institución principalmente para los oficiales, porque gracias al trabajo que nosotros realizamos ellos sobresalen y logran sus buenos puestos dentro de la Institución con buenas prebenda”, agregan.

Al final del comunicado hicieron un llamado al señor Director y señor ministro que se pronuncien, porque no los dan los beneficios que como trabajadores tenemos. Es lamentable que no contamos con una jubilación digna ni tenemos derecho a prestaciones por estar regidos por una ley especial. Que los mismos oficiales crearon solo para el beneficio de ellos y no para la escala básica”.