Las últimas 48 horas del agresor de la subinspectora de policía

Las imágenes también evidenciaron que el agresor huyó pasando por delante de otros policías, quienes aparentemente no se percataron en ese momento de lo que había hecho.

Ahora, bien, lo que acababa de acontecer en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula no iba a pasar desapercibido en las horas posteriores al partido de fútbol.

Horas más tarde su perfil derecho se hizo viral, luego de que la Policía, el 30 de mayo a las 7:28 am, publicara una captura de pantalla del video que antes circuló en redes sociales diciendo “ Este es el rostro del agresor de la oficial femenina ”.

La imagen no era muy clara y, por lo tanto, no se podía apreciar las facciones de aquel aficionado. Pasaron las horas y lo único que se supo durante esa tarde es que el sujeto había intentado abandonar el país por Corinto, pero no logró ese objetivo.

Las cámaras del Sistema Nacional de Emergencia habían captado el desplazamiento del sujeto por la ciudad en compañía de otros simpatizantes del Real España, quienes presuntamente estaban ayudándolo a huir.