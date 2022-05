Joven aclara que lo están confundiendo con agresor de mujer policía

El joven Alexander Cruz Méndez, quien fue viralizado en redes sociales, aclaró que él no es el aficionado que el pasado domingo agredió a una subinspectora de la Policía Nacional en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula.

Cruz Méndez, originario de Bonito Oriental, Colón, afirmó que está siendo confundido por su supuesto parecido con el sujeto que fue grabado cuando lanzó una patada a la oficial Denia Michell Contreras.

De hecho, contó que el día de la gran final del fútbol hondureño, él estaba haciendo un trabajo de albañilería en su hogar, y si bien le gusta el deporte, no es fanático de ningún club de la Liga Nacional.

“La verdad es que yo no tengo nada que ver en eso. Yo necesito que la gente me apoye y me borre lo que me han manchado. El domingo yo estuve haciendo una plancha en un baño que tengo”, dijo el muchacho a HCH.