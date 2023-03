Jueces sobreseen a imputados por paro de labores en el Ministerio Público

Torres comentó que el martes que murió atropellada una mujer en la 27 calle de San Pedro Sula, cuyo cadáver permaneció unas siete horas tirado en el pavimento, por lo que ella se apersonó; pero cuando llegó ya había sido levantado por el fiscal.

“Los fiscales comparecen en el área penal, civil, niñez, cortes de apelaciones y sin la presencia de ellos los jueces no podemos hacer las audiencias, se tienen que reprogramar y se están señalando fechas tardías. En las audiencias de seis días sí están compareciendo, pero carecen de medios probatorios y vienen al juzgado y no cuentan con los dictámenes, y al no saber en el caso de una audiencia por decomiso de droga no sabemos qué droga es porque no hay pruebas toxicológicas y tenemos que sobreseer al encausado”, aseguró la jueza.