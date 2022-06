Joven cristiana asesinada en Cortés soñó que querían matarla, dice su madre

Ofelia López, madre de Kenia Alfaro, joven asesinada el domingo en San Antonio, Cortés, reveló que su hija había soñado que unos sujetos la perseguían.

El sueño ocurrió en la madrugada de ese mismo día y la muchacha se lo contó a su madre con lujo de detalles, situación que las preocupó a ambas.

“Ella en la mañana soñó que un carro llegaba con unos hombres y esos hombres la perseguían, y me dijo ella: ‘pero no me mataron, mamá’, y yo le dije que tenía que reprenderlo porque eso no es de Dios, eso es del enemigo”, contó a Hoy Mismo.

