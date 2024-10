El humano no está en la dieta de un tiburón, asegura bióloga

“Estos ataques no son comunes, pero como ha habido bastantes cambios en el clima, hemos tenido huracanes, tormentas tropicales y los animales tienden a moverse de ciertas zonas. Entonces en Tela hay muy mala visibilidad, mucha sedimentación de los ríos y estos animales no tienen muy buena visión y dependen de otros sentidos”, dijo Ochoa, quien también es directora ejecutiva de la organización Ilili, que se dedica a la conservación de tiburones y rayas en Honduras.

Para Gabriela Ochoa, “el ataque fue un accidente debido a la poca visibilidad. No creo que el tiburón tuviera la intención de morder a la persona, ya que los humanos no forman parte de su dieta. Si hubiera querido comérselo, lo habría hecho. Es posible que el tiburón, utilizando su electrorecepción para detectar movimientos, confundiera al hombre con un animal. Los tiburones no tienen manos y su mejor sentido es el gusto”.

La experta asegura además que contrario a lo que la gente piensa, los tiburones siempre están normalmente en el mar, “los estamos viendo, incluso en Islas de la Bahía se hace buceo con tiburones. Lo que pasa es que con este clima que baja la visibilidad estamos más propensos a los ataques”.

Para Ochoa no fue un tiburón blanco que atacó a Roberto Carlos Mejía, ya que en aguas hondureñas no existe ese tipo de especie. “Hasta ahora no se sabe a ciencia cierta qué tipo de tiburón fue, pero los que frecuentan las aguas de Tela son los tiburones Toro y Tigre. Habría que tener de cerca la herida o una buena imagen para determinar la especie”.