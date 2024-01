Claman justicia en sepelio de una de las jóvenes asesinadas en Roatán

Familiares y amistades le dieron el último adiós la tarde de este jueves a la joven María Antonia Cruz, una de las tres mujeres encontradas sin vida la noche del martes en el interior de un vehículo en la zona de French Sky. En el hecho también perdieron la vida Dioni Solórzano y Nikendra McCoy.

“Justicia, justicia, que este crimen no quede impune”, fue la consigna de los presentes en medio del dolor, durante el funeral llevado a cabo en el cementerio de Monte Placentero.

“Es algo que no tiene palabras, solo pedimos justicia por las tres ya que no merecían esto. Que por favor ese hombre que hizo esto que lo metan preso ya que no puede quedar así y anda libre”, dijo uno de los acompañaron a los familiares de María Antonia Cruz.

El principal sospechoso del triple asesinato es Gilbert Reyes, expareja de Dioni Solórzano, quien después que las jóvenes desaparecieron tras compartir una noche los cuatro juntos, abandono el país rumbo a Estados Unidos donde reside.

Se espera la llegada de los cadáveres de Dioni Solórzano y Nikendra McCoy, quienes serán sepultadas en el sector de Pandy Town donde residían.