FBI entrevistaría a Gilbert Reyes, sospechoso de triple crimen en Roatán

Se destaca que Gilbert Reyes es ciudadano estadounidense, lo que complica el proceso de extradición según las leyes vigentes entre ambos países, especialmente en casos de homicidio.

No obstante, la Secretaría de Seguridad no descartó la posibilidad de solicitar la extradición en el futuro, dependiendo del avance de las diligencias y la colaboración internacional. La embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, remarcó que no existe un tratado de extradición entre ambos países por homicidio.