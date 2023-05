$!En la impunidad el 95% de crímenes contra hondureñas

La mayoría de víctimas tenían entre 25 y 38 años. Un total de 184 de ellas eran amas de casa, de 163 no hay datos consignados y 23 trabajaban como comerciantes, de acuerdo con datos oficiales.

Autoridades sostienen que de los 1,516 procesados, de 1,443 se desconoce si pertenecen a una organización criminal en particular, pero se presume que 32 sospechosos pertenecen a la Pandilla 18, 38 a la Mara Salvatrucha y otros tres conforman las bandas Mito Padilla, Los Pelones y Los Peludos. La implicación de integrantes de asociaciones delictivas hace suponer a los investigadores que varias de las víctimas mujeres tenían algún nexo criminal.

Luis Maldonado, experto en seguridad, enfatizó que el Gobierno no tomado medidas sostenibles y ha perdido múltiples recursos. “La mujer es víctima porque ha entrado a espacios peligrosos: distribución de drogas, sicariato, roles de liderazgo y tipo financiero dentro de maras y pandillas, además de haber perdido la capacidad de convivir a nivel comunitario y familiar”, afirmó el general en condición de retiro.

Maldonado es del criterio que pese a que se ha integrado mujeres en cargos importantes en la Secretaría de Seguridad, los resultados no son tan visibles. “No conviene señalar a Xiomara Castro como la principal responsable, aunque tiene obligación compartida con los gabinetes y secretarías. Me parece que no ha habido una buena coordinación entre las políticas públicas de parte de la presidencia y la ejecución de políticas de parte de las secretarías de Estado”, subrayó el exmiembro de las Fuerzas Armadas de Honduras (FF.AA).