Mujer incendia casa de su expareja y se lleva a su hijo en SPS

“Los saqué a tiempo y en cuestión de minutos pasó lo que pasó. Si no hubiera venido a tiempo se hubieran quemado los dos”, agregó el hombre con relativa calma.

“Ella me había mandado un mensaje diciéndome que iba a tomar una mala decisión y que en mi conciencia iba a quedar”, comenzó explicando el joven.

Sin embargo, su rostro cambió al recordar que luego de salvarlos e intentar sofocar las llamas que consumían su vivienda, los perdió de vista y su esposa e hijo ‘desaparecieron’.

“Llegó donde un hermano de ella y él me llamó para decirme que me iba a dar el niño, pero ella, al darse cuenta que estaban del lado mío porque no está en condiciones de tener al niño, se les escapó”, comentó.

“Desde ese día ni ellos han sabido nada de ella ni yo tampoco. La hemos andado buscando día y noche con la policía y no aparece, eso es lo que me tiene mal”, pronunció al borde de las lágrimas.

“Si alguien la tiene, algún amigo o amiga ayudándola, que se toque el corazón y me dé a saber del niño”, suplicó. Jorge proporcionó su número de celular +504 8949-3583 y también el de su hermana +504 3230 5716, para contacto.

El acongojado padre hizo un llamado a quien tenga información del paradero su vástago, de apenas 6 años, llamado Jorge Alessandro Varela Sabillón, y de su expareja Sulma Patricia Sabillón.