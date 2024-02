Muere niño de 7 años tras caer de un barranco en Copán

Tras esto, el menor ya no regresó a su casa por lo que sus padres al notar que los horas pasaban y el niño no aparecía, se dispusieron a buscarle con apoyo de sus vecinos, desdé horas de la tarde del 3 de febrero, hasta horas de la madrugada del domingo 4, pero no lograron encontrarle.

Fue hasta este lunes, hace unas horas qué lograron encontrar su cuerpecito sumergido en las aguas de dicho río.

Tras encontrarle, procedieron a sacarlo del río para llevarle nuevamente hasta su casa he iniciar con su velatorio.