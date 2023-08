"En videos se ve cuando mi hija llega y él le pega tres tiros"

“Yo lo que pido es justicia, porque además yo siento que él (la expareja de Nemesys) se ríe de mí porque abre un Facebook y otro Facebook con diferentes nombres, pero con su misma cara, yo digo que lo que están encubriendo como él fue policía militar y yo digo que eso influye para que no la capturen”, dijo doña Guadalupe.

A dos meses y medio del asesinato de la joven Nemesys Yorleny Aguilar Reyes a manos de su expareja, su madre Guadalupe Reyes pide a las autoridades policiales que no dejen su crimen en la impunidad.

“Yo enterré a mi hija el día que estaba cumpliendo años porque me la mató un día antes de su natalicio”, recordó la madre de la joven sin poder contener su llanto. Nemesys Yorleny era licenciada en finanzas y se dedicaba con su mamá a hacer trámites.

Doña Guadalupe refirió que a raíz de las golpizas que Alexander Manuel le propinaba a Nemesys Yorleny se separó de él y lo denunció y “en febrero de este año solo estuvo detenido 24 horas y en mayo me la mató”.

“A casi tres meses de la muerte de mi hija no hay una respuesta por parte de las autoridades y yo voy casi día de por medio al Ministerio Público y la respuesta que me dan es que esto va para largo. Y yo me pregunto por qué cuesta tanto si todo tienen “, denunció la madre de Nemesys Yorleny.