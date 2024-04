“Ellos querían ya tiempos agarrarla a la fuerza (...) eran drogadictos”: madre de joven abusada

“Lo único que pido es justicia para mi hija, no fue un animal al que mataron, ella era una muchacha inocente que no se metía con nadie, se dedicaba a cuidar a su hijo y me le quitaron la vida duramente”.

Así comienza el doloroso relato de la madre de una joven de 17 años a quien le quitaron lanzándole una piedra en la cabeza después de supuestamente abusar sexualmente de ella. El trágico hecho ocurrió la tarde del miércoles en el barrio El Higuito, aldea San Antonio, municipio de Sensenti, Ocotepeque.

La víctima fue identificada como Loany Vanessa Alfaro Urbina, madre de un menor de 3 años.