Joven motociclista muere tras chocar contra una patrulla en Copán

Como Alberto Rojas fue identificado preliminarmente el joven que perdió la vida de forma trágica la tarde de ayer domingo en un fatal accidente de tránsito registrado en la carretera internacional CA-4, en la zona occidental del país.
La víctima mortal era originaria de la comunidad de Gualtaya, en el municipio de Cucuyagua, Copán.
Según los informes preliminares de las autoridades, Rojas y otro joven se conducían a bordo de una motocicleta por el tramo que conecta a Santa Rosa de Copán con Cucuyagua. Por razones que aún están bajo investigación, los motociclistas terminaron impactando de frente contra una patrulla policial asignada a la aldea Ojo de Agua.
Debido a la gravedad del impacto, Rojas murió casi de manera instantánea en el lugar de los hechos, quedando su cuerpo a un costado de la carretera.
Por su parte, el acompañante que viajaba con él sobrevivió, pero resultó con heridas de gravedad. Elementos de socorro lo trasladaron de emergencia hacia el Hospital de Occidente en Santa Rosa de Copán; su identidad aún no ha sido confirmada por los cuerpos médicos y de seguridad.
Al sector del percance llegaron agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) y personal forense para realizar el respectivo levantamiento e iniciar con las investigaciones pertinentes que permitan esclarecer la responsabilidad de ambas partes en este lamentable suceso.