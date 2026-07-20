Joven motociclista muere tras chocar contra una patrulla en Copán

Copán

Como Alberto Rojas fue identificado preliminarmente el joven que perdió la vida de forma trágica la tarde de ayer domingo en un fatal accidente de tránsito registrado en la carretera internacional CA-4, en la zona occidental del país.

La víctima mortal era originaria de la comunidad de Gualtaya, en el municipio de Cucuyagua, Copán.

Según los informes preliminares de las autoridades, Rojas y otro joven se conducían a bordo de una motocicleta por el tramo que conecta a Santa Rosa de Copán con Cucuyagua. Por razones que aún están bajo investigación, los motociclistas terminaron impactando de frente contra una patrulla policial asignada a la aldea Ojo de Agua.