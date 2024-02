Encuentran sin vida al hijo del alcalde de Trojes

Luego de una exhaustiva búsqueda de tres días encontraron ayer el cadáver de Andy René Moncada Cerrato (de 32 años), hijo de Nelson Moncada, alcalde del municipio de Trojes, El Paraíso.

El malogrado joven se encontraba desaparecido desde el pasado miércoles tras el volcamiento del bote donde se conducía cuando viajaba por el río Coco.

“Estamos en comunicación desde la mañana, él (Nelson Moncada) me comunicó que no lo habían encontrado y ahorita a la una me informó que ya lo habían encontrado el cuerpo del hijo”, comunicó un amigo cercano a la familia.