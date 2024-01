Extraditable lideraba una red de tráfico de fentanilo en California

Según documentos judiciales, Mayer huyó del país mientras estaba en prisión con una fianza no garantizada de 20,000 dólares, según muestran los registros judiciales.

En la redada, los medios informaron que la mayoría eran hondureños. El acusado principal fue el hondureño Javier “Gio” Castro Banegas Medina (de 39 años), quien según el FBI , no solo era el líder de una red de fentanilo a gran escala en el Área de la Bahía, sino también el proveedor de otros ocho presuntos traficantes de drogas que fueron acusados en un tribunal federal en diciembre de 2020. Uno de los acusados era Mayer Banegas Medina, quien es hermano de Javier Banegas Medina y quien era hasta el viernes pasado considerado un fugitivo por la justicia de Estados Unidos.

Los tres extraditables Mayer Banegas, Jorge Alberto Viera y Elmer Bonilla comparecieron el sábado a la audiencias de información en las solicitudes de extradición a Estados Unidos. Los jueces dictaron arresto provisional para los encausados, y los mandaron a la Penitenciaría en Támara.

La Corte convocó a las partes para desarrollar las audiencia de presentación y evacuación de medios de prueba, en el caso de Banegas Medina para el 5 de febrero a las 9:00 am, para el Viera Chirinos el 24 de enero a las 9:00 am y, finalmente, para Bonilla Matute, el primero de febrero a las 10:00 am.