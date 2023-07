Dos muertos en ataque de encapuchados en Quimistán, Santa Bárbara

Hombres encapuchados con indumentaria policial acribillaron a dos jóvenes e hirieron a un tercero en la colonia Tierra Blanca de esta comunidad la noche del lunes.

Las víctimas, quienes estaban al interior de una vivienda, fueron reconocidas como Roger Noel Cruz Almendárez y Ronny Amílcar Almendárez Morales, quienes son primos, mientras el herido fue identificado como Osman Almendárez, conocido con el alias del Chino y tío de las víctimas.

Cornejo Campos, vocero policial de Santa Bárbara, informó que se maneja como principal hipótesis enemistades personales, pero dijo que no descartan otros móviles que no dio a conocer para no entorpecer las indagaciones.

Otras fuentes policiales vinculan a los ahora occisos y al herido a una banda criminal y se detalló que semanas atrás estos fueron apresados por suponerles responsables de tráfico de drogas y porte ilegal de armas.