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Hombre con tatuaje “Britany” es asesinado a balazos en Tegucigalpa

Un hombre fue asesinado a balazos en la colonia El Sitio, en Tegucigalpa. La víctima fue identificada por un tatuaje con el nombre “Britany” en su brazo izquierdo

Hombre con tatuaje “Britany” es asesinado a balazos en Tegucigalpa

Agentes policiales resguardan la escena del crimen en la colonia El Sitio de Tegucigalpa.
Tegucigalpa, Honduras

Un hombre fue asesinado a balazos la tarde de este jueves en la calle principal de la colonia El Sitio, en Tegucigalpa, capital de Honduras.

La víctima, quien no ha sido identificada oficialmente, tiene un tatuaje en el brazo izquierdo con el nombre “Britany”.

De acuerdo con información preliminar, el hombre se dirigía a realizar compras a un mercadito cercano cuando fue atacado.

Testigos indicaron que sujetos armados lo habrían seguido antes de dispararle. El ahora occiso se transportaba en motocicleta y en la escena quedó tirado un casco de seguridad.

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Redacción La Prensa
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