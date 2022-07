Era la primera vez que doña Elvira salía de noche con sus vecinos

LA PRENSA visitó el lugar donde fueron velador los restos mortales de dona Elvira y su hijo mayor Elvin Mejía, recordó a su madre como amorosa y una gran persona. “La noche que salió no nos dimos cuenta, ella vivía en la otra cuadra y era amiga de Carmen Isabel y Cristian Ortiz. Nos dimos cuenta del accidente hasta el día siguiente. Era la primera vez que mi mamá salía con ellos de noche”, lamentó su hijo.

Un sobrino de Carmen Torres contó que el camioneta en la que viajaban es de su padre, pero estaba a cargo de él.

“Cuando llegué de trabajar los vi que ya estaban listos para irse y mi tía tenía las llaves de la camioneta, yo no quería que fueran, no la quería prestar porque sabía que iban a beber, ya lo habían hecho otras veces y no quería que manejara Willian”, relató.

La camioneta era conducida por Willian Alexander Brizuela Sánchez (de 23), quien resultó gravemente herido.