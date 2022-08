Enfurecida mujer quema la ropa de su pareja y provoca incendio de dos casas en Tegucigalpa

“Son personas (mujer que prendió la ropa y su pareja) que consumen drogas. Yo le había dicho a la dueña (de la cuartería) que los sacara. Hasta que le metieron fuego quedaron a gusto, la muchacha le metió fuego a la ropa y ahí comenzó a la 1:00 de la mañana”, relató don Hilario Ramírez al noticiero Hoy Mismo.

Luego, entre lágrimas, el ciudadano reveló que su casa fue una de las que el incendio consumió por completo y con voz solloza dijo que no tiene donde ir luego de perder absolutamente todo.

“Yo vivía pegado (...) me quemaron mi ‘casita’, agarró fuego. Estamos en la calle, yo sé que Dios es muy lindo y me va a ayudar, no tengo a donde ir, entonces, me siento bien afligido”, dijo entre lágrimas el hondureño.