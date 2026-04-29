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Caen cuatro presuntos pandilleros de la 18 en allanamiento en Chamelecón

Tres hombres y una mujer fueron capturados por agentes policiales en la colonia La Providencia, Chamelecón

Caen cuatro presuntos pandilleros de la 18 en allanamiento en Chamelecón

Los detenidos, tres hombres y una mujer, estarían vinculados a la Pandilla 18.

 Foto: redes sociales
Cortés, Honduras.

Cuatro personas, entre ellas un menor de edad, fueron capturadas durante un allanamiento en la colonia La Providencia, en Chamelecón, al norte del país.

De acuerdo con información preliminar de las autoridades, los detenidos, tres hombres y una mujer, son señalados de estar vinculados a la Pandilla 18; no obstante, esta relación deberá confirmarse en el proceso de investigación.

Durante la intervención, los agentes decomisaron armas de fuego, supuesta droga, libretas contables, teléfonos celulares, dinero en efectivo y otros objetos que serán analizados como evidencia.

Evidencia decomisada en el operativo.

Evidencia decomisada en el operativo.

 (Foto: redes sociales)

Según se informó, el operativo se originó tras el seguimiento a varios individuos que se conducían en una mototaxi. Los sospechosos ingresaron a una vivienda de la zona, donde posteriormente se ejecutó el allanamiento.

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Hasta el momento, las autoridades policiales no han emitido un informe oficial detallado sobre el caso.

Vecinos del sector señalaron que, alrededor del mediodía, se escucharon varios disparos en el área. En el lugar se observaron varios casquillos, lo que forma parte de las diligencias en curso.

El caso continúa bajo investigación para determinar la responsabilidad de los detenidos y su posible vinculación con actividades ilícitas en la zona.

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Redacción La Prensa
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