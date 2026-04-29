Caen cuatro presuntos pandilleros de la 18 en allanamiento en Chamelecón

Cortés, Honduras.

Cuatro personas, entre ellas un menor de edad, fueron capturadas durante un allanamiento en la colonia La Providencia, en Chamelecón, al norte del país.

De acuerdo con información preliminar de las autoridades, los detenidos, tres hombres y una mujer, son señalados de estar vinculados a la Pandilla 18; no obstante, esta relación deberá confirmarse en el proceso de investigación.

Durante la intervención, los agentes decomisaron armas de fuego, supuesta droga, libretas contables, teléfonos celulares, dinero en efectivo y otros objetos que serán analizados como evidencia.