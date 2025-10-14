Socios de Koriun anuncian toma de carreteras por falta de respuesta de las autoridades

La Directiva Mediadora de de los socios afectados por Koriun Inversiones anunció que este martes 14 de octubre se realizarán tomas pacíficas de carreteras en distintos puntos del norte del país, como parte de sus acciones para exigir la devolución de sus inversiones y un diálogo real con las autoridades.
Los lugares confirmados para las manifestaciones son El Kilómetro, Choloma; la carretera Tikamaya; y López Arellano, según el comunicado emitido por la directiva el pasado lunes 13 de octubre.
La organización señaló que las medidas de presión responden a la falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades tras los hechos ocurridos el sábado 11 de octubre.
Según lo sucedido, las recientes protestas pacíficas fueron desalojadas de manera violenta en Choloma, dejando varios heridos y afectando a mujeres y personas mayores.
“Solo unidos venceremos”, expresó el documento firmado por los inversionistas.
Las autoridades no han emitido nuevos comunicados sobre las nuevas manifestaciones anunciadas.