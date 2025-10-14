Socios de Koriun anuncian toma de carreteras por falta de respuesta de las autoridades

Choloma, Cortés.

La Directiva Mediadora de de los socios afectados por Koriun Inversiones anunció que este martes 14 de octubre se realizarán tomas pacíficas de carreteras en distintos puntos del norte del país, como parte de sus acciones para exigir la devolución de sus inversiones y un diálogo real con las autoridades.

Los lugares confirmados para las manifestaciones son El Kilómetro, Choloma; la carretera Tikamaya; y López Arellano, según el comunicado emitido por la directiva el pasado lunes 13 de octubre.