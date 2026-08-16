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Capturan a una mujer por presunta distribución de drogas en El Paraíso

Una mujer de 31 años, conocida con el alias de “La Flaca”, fue capturada por agentes de la PMOP por su presunta responsabilidad en el delito de distribución de sustancias ilícitas en El Paraíso

Capturan a una mujer por presunta distribución de drogas en El Paraíso

Las autoridades capturaron en El Paraíso a una mujer de 31 años, conocida como “La Flaca”, durante un operativo en el que fueron decomisados varios envoltorios con supuesta droga.

 Foto: Cortesía
El Paraíso, Honduras

Las Fuerzas Armadas de Honduras, a través de la Policía Militar del Orden Público (4BPMOP), capturaron a una mujer de 31 años, conocida con el alias de “La Flaca”, por su presunta responsabilidad en el delito de tráfico de drogas.

La detención se realizó en el barrio El Divisadero, comunidad de Ojo de Agua, departamento de El Paraíso, durante un operativo ejecutado por las autoridades.

De acuerdo con el reporte de las Fuerzas Armadas, durante la operación fueron decomisados 74 envoltorios que contenían en su interior hierba seca, supuesta marihuana, y 28 envoltorios con polvo blanco, supuesta cocaína.

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Asimismo, las autoridades decomisaron un teléfono celular de color negro y 300 lempiras en efectivo. La mujer fue puesta bajo custodia para continuar con el procedimiento establecido por la ley.

La detenida se encuentra en proceso de remisión a la Fiscalía de turno, donde se continuará con las diligencias correspondientes por suponerla responsable del delito de tráfico de drogas en perjuicio de la salud pública. La responsabilidad penal deberá ser determinada por las autoridades competentes.

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Redacción La Prensa
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