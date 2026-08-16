Capturan a una mujer por presunta distribución de drogas en El Paraíso

El Paraíso, Honduras

Las Fuerzas Armadas de Honduras, a través de la Policía Militar del Orden Público (4BPMOP), capturaron a una mujer de 31 años, conocida con el alias de “La Flaca”, por su presunta responsabilidad en el delito de tráfico de drogas.

La detención se realizó en el barrio El Divisadero, comunidad de Ojo de Agua, departamento de El Paraíso, durante un operativo ejecutado por las autoridades.

De acuerdo con el reporte de las Fuerzas Armadas, durante la operación fueron decomisados 74 envoltorios que contenían en su interior hierba seca, supuesta marihuana, y 28 envoltorios con polvo blanco, supuesta cocaína.