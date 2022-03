$!Buscan a joven modelo desaparecida en Tegucigalpa

La desaparición de la joven Iris Ivonne Villatoro mantiene en vilo a una familia capitalina. Se desconoce el paradero de la joven desde el miércoles 23 de marzo.

Iris Villatoro es una estudiante de odontología. Se ha dedicado, indican sus parientes, al modelaje, e incluso se desempeñó como presentadora en la lotería hondureña.

La joven salió de su apartamento ubicado en la residencial La Hacienda, a eso de las 4:00 p.m., previo a desaparecer.

“Es un caso muy difícil. Se ha desaparecido desde el miércoles, posiblemente sería desde las 4:00 de la tarde. Son seis días. Estamos ansiosos de poder saber dónde se encuentra. Estamos muy desesperados”, declaró Iván Villatoro, padre de la joven, a un medio de comunicación.

La familia de la joven interpuso la denuncia de desaparición de la joven. “Ya los señores de investigación están haciendo su parte para ver si se puede llegar a donde esté ella y darnos cuenta de la realidad”, explicó su progenitor.

“Hija, tenés que comunicarte con tu hermano y con nosotros, con la familia, porque deseamos saber todo de ti. ¿Dónde estás? ¿Estás bien? Por favor, tienes que volver a comunicarte de nuevo con nosotros. Estamos esperando tu regreso”, dijo, consternado, el padre.

Manifestó creer que su hija no abandonó la residencia, pues sus pertenencias se encuentran en la misma.

“Que yo tenga entendido ella es una persona comunicativa, no confrontativa y no tenía ningún problema tan grave, así que se pudiera decir que no podía regresar a la casa por dicho problema. No podemos decir que por cierta situación se ha negado la bienvenida a ella aquí”, aseveró.