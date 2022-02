Desde el momento en que se supo de la autoría del agresor de doña Rosaura Herrera López, diferentes unidades de la Policía Nacional iniciaron una búsqueda exhaustiva, en todo el país, según la Policía Nacional.

De acuerdo con el propio relato de la víctima, a quien el agresor le cercenó una de sus manos a machetazos y la otra la puede perder por los daños, se trata de su vecino de nombre Luis González (de unos 35 años).

El comisionado de policía Miguel Martínez compartió que “la DPI (Dirección Policial de Investigaciones) ya entregó el informe al Ministerio Público”.

El jefe policial detalló que “se ha asignado un buen equipo de trabajo en coordinación con la Fiscalía para presentar todas las pruebas técnico-científicas que son necesarias y que permitan establecer la identidad del sospechoso”.

Aclaró que al decir que establecerán la identidad del supuesto hechor no es que desconocen de quién se trata, sino que se corroborará de acuerdo con las pruebas que hasta el momento tienen en su poder.

Martínez reconoció que “el sospechoso no está detenido, ya que huyó y no hubo la oportunidad de la detención en flagrancia, por eso no fue detenido, pero el individuo está plenamente identificado”.

Rosaura Herrera (de 35) fue agredida por Luis González luego de que este la interceptara en el camino de su casa a un molino donde la mujer iba a quebrar maíz la mañana del 3 de febrero en la comunidad de Santa Teresa, jurisdicción del municipio de El Triunfo, Choluteca.

La agredida no accedió a las pretensiones amorosas del hombre, por lo que este la macheteó

.“Ya días él me molestaba a mí. Y él me ponía citas y yo no iba”, contó la acongojada mujer.

Doña Rosaura se encuentra en el Hospital Escuela después que la Cruz Roja la trasladara el jueves, pues el miércoles no recibió la atención oportuna y se tuvo que regresar desde Tegucigalpa a la zona sur en transporte público con el dolor de sus heridas.