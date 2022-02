“Nunca iba a las citas cuando él me invitaba y será por eso que se enojó”

“No éramos enemigos, ni conmigo ni con nadie de mi casa, pero me enamoraba y él se enojó porque yo no le ‘atencioné’ las citas que me ponía, yo no podía salir porque yo tengo mi marido y él tiene su mujer”.

El lamentable hecho ocurrió en horas de la mañana del 3 de febrero en la comunidad de Santa Teresa en el municipio de El Triunfo, Choluteca.

Rosaura iba a quebrar maíz cuando se le apareció el hombre de unos 35 años quien después de cometer el horrendo atentado huyó.

“Ya días él me molestaba a mí. Y él me ponía citas y yo no iba. Pero él no me dijo por esto y esto te voy hacer esto, no me dijo. Solo me dijo pasá adelante que solo a esto te traigo”, contó la madre de dos hijas.

Dijo que el hombre la paró a la orilla del río. “Pasá adelante, poné esa pana de maíz allí y te ponés de espalda y no me voltiés a ver”, fueron las palabras del hombre.

Y acto seguido lanzó los machetazos a la indefensa mujer, que además resultó con heridas en la cabeza y el hombro.“Yo no me corrí porque no sabía qué me iba a hacer y cuando me pegó el primer machetazo en la cabeza yo le metí las manos, por eso me las votó. Si no meto mis manos, me vuela la cabeza de un solo. Si no fuera por mis manos y el pelo, me hubiera matado”.

Rosaura gritó y pidió auxilio. “Fue cuando salieron mis hijas a ver qué me pasaba y ellas dijeron: es mi mamá, es mi mamá que está llorando y pidiendo auxilio”, recordó con lágrimas.“Yo no creía que iba a hacer eso, porque yo no pensaba que era mala persona”.

Isidro López Herrera, tío de Rosaura, confirmó que ella perdió la mano derecha y tiene la izquierda muy dañada, podría perder los dedos, quedar inmóvil o perder esa mano debido a las heridas profundas. Rosaura Herrera fue ingresada en el Hospital del Sur adonde se le dio atención y la tarde de ayer fue trasladada al Hospital Escuela donde es atendida.

Carlos Vallecillo, vocero del Ministerio Público, dijo que se prepara un requerimiento en contra de Luis Gonzales, ya que será acusado de cometer el delito de asesinato en su grado de ejecución de tentativa.

“El coordinador de Fiscalía en Choluteca nos dio a conocer que el caso ya va muy avanzado y por ende en las próximas horas se podrá presentar requerimiento fiscal”, aseguró Vallecillo.